SELGE Nüüd on teada, miks Netflix järjest seriaale tühistab

Paraku ei pälvinud «Kaos» tähelepanu: ilmus vaid käputäis intervjuid või arvustusi, mistõttu oli selge, et leige on nii vaataja- kui ka meediahuvi.

Sellega seoses on levima hakanud ka omajagu vandenõuteooriaid. Nimelt usuvad osad fännid, et Netflix ei usu oma seriaalidesse algusest peale, nii et nad pumpavad järjest välja seriaale, et vaatajanumbreid upitada ja siis seriaal esimese hooaja järel tühistada.

Osa meediateadlaseid väidab, et probleem on ka selles, kuidas Netflix seriaale välja annab, st enam ei ole aeglast tarbimist, mis aitaks seriaali sisse elada. Kui Netflix kogu seriaali reede hommikul korraga välja annab, on inimesed juba esmaspäeva hommikuks otsustanud, kas teda huvitab või mitte, samal ajal kui vaatajanumbrite kogumiseks kulub märksa rohkem aega kui üks nädalavahetus, st vähemalt kuu. Nii et isegi kui tundub, et seriaalist räägitakse sotsiaalmeedias esimese nädalavahetuse vältel palju, ei tähenda see, et vaatajanumbrid kuu aega hiljem sama trendi kajastaksid.

Samal ajal on traditsiooniline televisioon, kinolevi ja muusikaedetabelid oma andmete edastamisel märksa kärmemad, nii et see, kas film, plaat või uus teleprogramm on edukas, saab selgeks juba hiljemalt nädal pärast esmakordset ilmumist.

Nii et põhjus on tegelikult üsna lihtne: seriaale lihtsalt ei vaadata.