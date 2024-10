ÜLLATUS «Simpsonite» tegelane naasis 27 aasta järel ootamatult ekraanile

Nädal pärast seda, kui vaatajad pandi uskuma, et seriaal võiks läbi saada ning ilmus episood, mille pealkiri viitas «finaalepisoodile», tõid «Simpsonite» loojad ekraanile tagasi hoopiski näo, kes võiks tuttav olla seriaali pikaajalisematele fännidele, kui ekraanile jõudis tegelane, keda viimati nähti ekraanil 27 aastat tagasi.

Nimelt suundus perekond 36. hooaja teises episoodis luksuskuurorti. Episood kannab pealkirja «Kollane lootos», viidates sellega HBO menuseriaalile «The White Lotus», mille tegevus leiab aset samuti kuurortis. Seda viidet kinnitas ka see, et hotellist leitakse laip, misjärel tuleb mängu esimene üllatustegelane - Kelsey Grammeri häälega Sideshow Bob.

Episoodis selgitatakse, et reisi korraldas tegelikult keegi, keda fännid mäletavad üheksandast hooajast, mida peetakse üheks osaks saate kuldajastust: nimelt ilmub ekraanile korrumpeerunud müügimees Nick Callahan. Nick Callahan, kelle hääle andis Hank Azaria, esines esmakordselt 1998. aasta osas «Realty Bites», mis tähendab, et praeguseks on tema esmakordsest ülesastumisest möödas ligi 27 aastat.