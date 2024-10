Harrison Ford avaldas liigutava põhjuse, miks ta plaanib edasi töötada

Ford ei ole intervjuudes saladust teinud, et ta on valmis innuga kuulsaid tegelasi uuesti kehastama, kui palk on kopsakas (mida see tavaliselt ka on), kuid just «Shrinking» on Fordile ette näidanud ühe veelgi olulisema põhjuse, miks ta ei tahaks näitlemist lõpetada, kui tervis vähegi seda veel teha lubab.