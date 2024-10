Film, mida keegi osta ei tahtnud: Donald Trumpi eluloofilmi režisöör paljastas, miks Netflix sellest keeldus

Sebastian Stan (Donald Trump), režissöör Ali Abbasi ning Maria Bakalova (Ivana Trump) Cannes'i filmifestivalil. Foto: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Abbasi lisas, et ta saab ka aru, et Netflix pelgab, mis võib juhtuda, kui nad omandavad filmi ning Trump peaks võitma presidendivalimised. «Mis juhtuks, kui ta saab presidendiks ning üritab siis Netflixi rünnata kõigi riiklike jõududega, mis tal on? Saan sellest loogikast aru. Potentsiaalne risk ei seda väärt.»

Küll aga märkis Abbasi, et sisu pakkumine inimestele ei peaks käima nii ühekülgselt ja Netflixi käitumine on arg. «Kui sa vahendad inimestele filme ja sarju, siis vahepeal tuleb neile rõõmu teha, aga vahel peab ka provotseerima või ebamugavust tekitama. See on sisu pakkumise olemus. See ei peaks kellelegi üllatusena tulema.»

Abbasi on jahmunud, et kuigi filmi esilinastus toimus Cannes'i filmifestivalil ning selles löövad kaasa tuntud tähed (Trumpi kehastab Marveli universumist tuntud Sebastian Stan), on tööstus seda filmi uskumatult halvasti kohelnud.

Küsimuse peale, miks Abbasi kui Iraanist pärit režissöör otsustas teha filmi Trumpi tõusust 70ndatel, vastas lavastaja: «Ma tulin väljastpoolt, nii et mul on erapooletu perspektiiv. Ma ei toeta demokraate, ma ei toeta vabariiklasi. Ma tulen Lähis-Idast, nii et suur osa sellest kõigest on mulle nagu poliitiline teater.»