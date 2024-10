PIINARIKAS VAATAMINE Ebaõnnestunud komöödiasketš solvas Oasise lauljat

Are they meant to be comedians

Pärast episoodi eetrisse jõudmist levis sotsiaalmeedias veel sketši kriitikat. Mõned fännid leidsid, et sketš oli piinlik ja halb ning võimatu vaadata. Teised leidsid, et isegi kui sketši sisu võinuks olla naljakas, tegid kaks koomikut erakordselt halba tööd, mis muutis sketši täiesti vaatamatuks.

Ka heideti koomikutele sotsiaalmeedias ette seda, et aktsent oli täiesti vale ning see vähendas sketši tõsiseltvõetavust. Ühed ütlesid, et kõlas, nagu oleks vennad pärit Londonist, teised, et Essexist, ehkki vennad on tegelikult pärit Manchesterist.