Kultuuritöötajad kogunevad taas ebaproportsionaalsete kärbete vastu protestima

16. oktoobril toimub Riigikogus järgmise aasta riigieelarve esimene lugemine. Piketi peakorraldajate sõnul on mõistetav, et hetkeprioriteet on julgeolek, kuid kärpeplaanis esitatud arvuliste mõõdikute ja näitajate kahanemine lähiaastatel näitab ohtlikku suunda. Esitatud kava seab küsimärgi alla senises mahus kultuurivaldkonna organisatsioonide püsimajäämise Vasturääkivusi leidub kärpedokumendis endas ehk sõnastatud eesmärkide ning toodud numbriliste näitajate ja tabelite vahel.

Piketi eesmärgiks on ühtlasi kutsuda diskussioonile, kui suur peaks olema Eesti Vabariigi kultuurieelarve protsentuaalselt riigieelarvest, et tagada kultuuri säilimine ja areng. 20 aasta jooksul on kultuurieelarve suhe riigieelarvesse peaaegu kaks korda vähenenud. 2002. aastal oli kultuuri eelarve osakaal suhtes riigieelarvesse 3,84%, järgmisel aastal oleks see 1,77%. Sealjuures moodustas kultuuri- ja loomemajandusvaldkonnas toodetud lisandväärtus 2019. aastal Konjunktuuriinstituudi poolt läbi viidud uuringu järgi 2,2% kogu Eesti SKP-st.

Eesti teatrirahvas kogunes teisipäeva hommikul Stenbocki maja ette avaldama meelt kultuuritöötajate põhipalga külmutamise vastu. FOTO: Foto: Tairo Lutter

Kultuurivaldkonna esindajatele on tähtis, et valdkond oleks oluline ja võrdselt koheldud – kui kasvab riigieelarve, kasvaks proportsionaalselt ka kultuuriministeeriumi eelarve. On oluline, et kärpeplaanide arutelul ja konkreetsete numbriliste näitajate vähendamise puhul kaasataks põhjalikumasse arutellu ka valdkonna esindajaid.

Kultuuri säilitamine on riigi põhiseaduses kirjeldatud kohustus ning kultuurivaldkond palub sellest lähtumist ka eelarvestamises. «Kultuur on nähtus, mida ei saa importida ega sisse tuua. Eesti kultuur - eesti keeles, meie ajaloolist ja ühiskondlikku kogemust ning meie väärtuste ja hetkeolude lugu peegeldav kultuur ei saa sündida mitte kusagil mujal kui Eestis,» märgivad korraldajad.