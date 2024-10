JULM Jazzmuusik mõisteti süüdi oma tüdruksõbra mõrvas

Lengyel oli algusest peale peamine kahtlusalune, ehkki tema koostöövalmidus otsingute ajal ja uurimise vältel seadis ta paremasse valgusesse. Kohtuprotsessi ajal tulid siiski ilmsiks tõendid, mis tõestasid, et Lengyel oli süüdi. Muuhulgas leiti Herrmanni telefonist helifail, mis oli salvestatud Hermmanni kadumise ööl. Helifaililt oli kuulda Langyeli ja Herrmanni omavaheline tüli, millele järgnes heli, mis kõlas nagu oleks Lengyel Herrmanni surnuks kägistanud.

Foto: Capitola Police Department via AP / Scanpix

Väidetavalt sai paari tüli alguse, kui Herrmann mainis Langyelile, et ei soovi välja minna.

Salvestis leiti alles 22. septembril 2024 ehk kuu aega pärast seda, kui esimene Lengyeli mõrvaprotsess oli toimunud, kuid kuna salvestisel on kuulda nii paari vaidlemist kui ka Langyeli ähvardust, mille järgi tõotas ta naise ajud puruks peksta, avati uurimine uuesti.

Seejärel on salvestiselt kuulda rüselemist. Ka on kuulda, kuidas Herrmann anub, et Langyel lõpetaks, ja ahmib õhku.