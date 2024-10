Ehkki robot ajas inimesed peaasjalikult kihevile seepärast, et tundus, et tegemist on pettusega ning autonoomsena esitletud robot seda tegelikult sugugi ei olnud, on robot esile kutsunud ka ühe teistsuguse reaktsiooni.

Nimelt väidab filmi «Mina, robot» režisöör Alex Proyas, et Musk on oma disainid varastanud. Režisöör andis sellest teada ka Muskile kuuluval sotsiaalmeediaplatvormil X, kuhu ta postitas võrdlused oma filmi ja Muski uute leiutiste vahel, kommenteerides juurde: «Hei, Elon, kas ma palun saaksin oma disainid tagasi?»

Hey Elon, Can I have my designs back please? #ElonMusk #Elon_Musk pic.twitter.com/WPgxHevr6E

«Mina, robot» on Alex Proyase lavastatud düstoopiline ameerika ulme- ja märulifilm. 2004. aasta filmi, mille peaosas on Will Smith, tegevus leiab aset 2035. aasta Chicago tulevikumaailmas, mis on inspireeritud kuulsa ulmekirjaniku Isaac Asimovi 1950. aasta novellikogust. Süžee keskmes on detektiiv (Smith), kes üritab lahti harutada segadust tekitavat mõrva, mille võis, kuid ei pruukinud põhjustada autonoomsetesse robot-politseijõududesse kuuluv robot Sonny (mängib Alan Tudyk).