OTSEPILT Kultuuritegelased piketeerivad kultuurivaldkonna kärpe vastu

Meeleavalduse esmane eesmärk on teha kuuldavaks, et kavandatav kultuurivaldkonna eelarvekärbe on ebaproportsionaalne ja seega ebasolidaarne. Teine eesmärk on kutsuda üles diskussioonile, kui suur peaks olema Eesti Vabariigi kultuurieelarve – nii headel kui ka kehvematel aegadel.

Kärpekava kohaselt väheneb kultuurivaldkonna rahastus 2025. aastal 13,43 miljonit eurot, 2026. aastal veel 7,57 miljonit ja 2027. aastal 5,25 miljonit. Tuleviku väljavaade on tume.

Kultuuriministeeriumi osakaal riigieelarvest moodustas 2002. aastal 3,84 protsenti, 2024. aastal 1,96 protsenti ja 2025. aastal on see kõigest 1,77 protsenti.

Riigi majandusel ei lähe hästi, kaitsekulud vajavad tõstmist, kärpimisel rõhutakse solidaarsusele – see kõik on mõistetav, kuid veidi enam kui 20 aastaga on kultuuriministeeriumi eelarve maht riigieelarves kahanenud pea kaks korda ning kultuuri on kärbitud järjekindlalt.

Kärbitakse solidaarsuse egiidi all, kuid valitsuse tuleva aasta 132,1-miljonilisest kärpest moodustab kultuuriministeeriumi 13,43 miljonit 10,16 protsenti – samal ajal on kultuuriministeeriumi eelarve osakaal riigieelarvest 1,77 protsenti. See ei ole solidaarne.