ÜHE AJASTU LÕPP 58 aastat ilmunud muusikaajakiri lõpetab ilmumise

Legendaarne muusikaajakiri Guitar Player lõpetab ilmumise. Väljaande viimane number näeb ilmavalgust 15. oktoobril ning selle viimasel kaanel on intervjuu Led Zeppelini kitarristi Jimmy Page'iga.

Sellest, et Guitar Player paberväljaandena ilmumise lõpetab, räägiti juba eelmisel aastal, kui tellijad märkasid, et tellimusi enam ei uuendata. Mõnedki tellijad tegid sellest järelduse, et väljaanne ei soovi enam teiste väljaannetega konkureerida, eriti aga sõsarväljaandega Guitar World, sest mõlemale ajakirjale lihtsalt ei jätku tellijaid.