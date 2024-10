Purga lubab võtta järgmistel eelarveläbirääkimisel palgaküsimuse üles

«Kultuuri rahastamine on praegu teravalt päevakorral. On tervitatav, et teiste vältimatute vajaduste vahel, olgu need kaitsevaldkond või tervishoid, ei ole kultuur jäänud märkamatuks. Küsimused on üleval ning nõuavad selgeid vastuseid. Sestap on avalikku arutelu jälgides tähtis täpsustada mõningaid seisukohti, mis puudutavad nii kultuuritöötajate palku, kultuuri rahastamise perspektiive, aga ka kitsamalt etenduskunstide valdkonna rahastamise asjaolusid,» rääkis ta.

«Alustades viimasest, siis kindlasti ei vasta tõele meedias kajastust leidnud arusaam, et riik on langetanud ambitsiooni ja toonud teatrikülastuste riikliku sihttaseme kuidagi salamisi ja laiema diskussioonita 1,3 miljoni inimese pealt 900 000 peale. See ei ole nii. 1,3 miljonit teatrikülastust on üksnes laiemat kajastust leidnud statistiline tõsiasi, mitte riigi kultuuripoliitiline eesmärk. 900 000 teatrikülastust on aastaid kehtinud strateegiline eesmärk, sihttase, mida ei ole muudetud,» lisas ta.

1,3 miljonit teatrikülastust peegeldab meie praegust tegelikkust. Sellesse arvu on statistiliselt kaasatud kõik, mis teatrivaldkonnas toimub: väiksemad ja suuremad lavastused, mistahes omandivormis tegutsevate organisatsioonide välja toodud lavastused, näiteks suveprojektid, kaasa arvatud eriti mahukad teatriprojektid, mis võivad tekitada märgatavaid ühekordseid hüppeid ülespoole.