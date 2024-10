Vahetu atmosfääriga festival

Festivali tipphetk oli kindlasti Frank Gambale esinemine, kes on juba aastakümneid olnud kitarrimaailma suurnimi. Kontsert oli täis tehnilist virtuoossust ja keerukaid kompositsioone, mis suutsid üllatada ka kõige nõudlikumat publikuliiget. Viljandi laval näitas ta täpselt, miks ta on pälvinud Grammy ja miks tema muusika on ajatu. Eesti publik sai väga hästi aru, milline suur staar on festivalil esinemas – saalis oli vaid mõni üksik vaba koht. Gambale suutis oma kontserdil luua võimsa ja sisutiheda atmosfääri, kus iga noot ja fraas kõlas läbi suure emotsionaalse laengu. Tema bändi tihe koostöö ja selge muusikaline visioon olid tõeline meistriklass kõigile kohalviibijatele.