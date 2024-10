Mida Pääru läbi Hargla sõnade, Kilmi juhatuste ja Mihkel Soe kaamera meile näitab? Kas levinud tõde, et igas geeniuses on ka tooni võrra vaimuhaigust? Et geenius on meist nii erinev olend, et paratamatult peame mingeid asju, mis temale selged kui seebivesi kahtluseks, meelevea sünnituseks? Või hoopis seda, et maailmas on olukordi, kus kõige selgema pilguga on hoopis see, keda teised hulluks peavad?