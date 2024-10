Tipptasemel kunsti on võimalik vaadata ka väljaspool muuseumi või galeriid

Ühisnäitus «1» toob vaatajani kümmekond teost Urmas Lüüsilt, Kärt Hammerilt, Eero Alevilt, Roman-Sten Tõnissoolt ja Liis Tedrelt.

Väljapanek jõudis ärihoonesse koostöös Kaamosega ning selle eesmärk on propageerida kaasaegse kunsti eksponeerimist töö- ja kontoriruumides, näidates, et tipptasemel kunsti on võimalik nautida ka väljaspool muuseumi või galeriid.

«Kunstil on võime avardada mõttemaailmu, avades vaatajas uusi perspektiive. Kunst annab ruumile isikupära ja pakub võimalust uuteks dialoogideks. Kunsti vaatamine võimaldab võtta ümbritsevast puhkehetke, anda pausi nendele aju osadele, mis seda vajavad, käivitades samal ajal neid, mida me igapäevatöös tihti ei rakenda. Need omadused annavad kunstile kontorikeskkondades oma olulise funktsiooni, mida ka selle koostöö raames näidata püüame,» selgitas Tütar galerii asutaja ja juht Mailis Timmi.

Polaris ärihoone omaniku, Kaamos Kinnisvara tegevjuhi Taimo Mureri sõnul lubab väljapanek hoonel särada ning pakkuda värskendust ootuspärasele töökeskkonnale. „Kaamose enda kontorist leiab mitmeid Eesti tippkunstnike teoseid ja meie endigi töötajate hulgas on tublisid ja tugevalt üle keskmise teadlikkusega kunstikogujaid. Seetõttu tundus loogiline tuua kunst lähemale ka meie ärimaja töötajatele ja külastajatele. See on suurepärane viis avarada oma maailmapilti, nautida talenti ning miks mitte ka investeerida," sõnas Murer.

Väljapanek «1» jääb Avala ärikvartali Polaris ärimaja seintele huvilistele tasuta vaatamiseks tööpäevadel kell 9-17 kuni 2025. aasta kevadeni.