VIDEO Anastassia Kovalenko-Kõlvart: eestlane on kultuurne inimene

Kovalenko-Kõlvart: Näeme, et igas valdkonnas on inimesed ebakindlad ja nüüd tulid ka kultuuritöötajad selle pärast riigikogu ette. Väga kurb, et siin polnud näha kedagi poliitikutest. Minu jaoks on silmakirjalik see, kuidas sotsiaaldemokraatide esindaja siin kommentaare jagab, samal ajal kui just sotsiaaldemokraadid on neid kärpeid põhjustanud. Nende pärast on kultuuritöötajate palk külmutatud. Silmakirjalik on kuulata, et kustutakse kultuuritöötajaid streikima.