VIDEO «Öölinnapea» Natalie Mets: kui meil ei ole enam meie kultuuri, mille eest siis seista?

Jälle peab meenutama, et kultuur pole mingi tilu-lilu või hobi; kultuuritöötajad on töötajad nagu kõik teised inimesed teistel elualadel. Argument, et on ju võimalik pärast oma tööaega minna lisa teenime teisel, kolmandal või neljandal töökohal lihtsalt ei päde. Me ju ei eelda seda õpetajatelt, poliitikutelt, ametnikelt või kellelt iganes.

Selge see, et prioriteete peab seadma ja antud ajahetkel on julgeolek see, millesse riik on pidanud investeerima rohkem kui on pidanud varem. Kultuurivaldkond aga ei saa jääda väiksema rahastusega, sest tekib küsimus: mida me riigi ja inimestena kaitseme? Kui meil ei ole enam meie kultuuri, mille eest seista? Me ju näeme, kuidas inimesed hakkavad sellest valdkonnast väljuma, sest neile ei jää teist valikut.