VIDEO Gert Raudsep: kultuuritöötaja palga eest pole võimalik Tallinnas kodu ei osta ega üürida

[Piketil räägiti sellest, et tänu hinnatõusule ei saa õpetajad enam lapsi nii palju teatritesse viia] Õpetajad ka rääkisid sellest, et globaliseeruvas maailmas, kus inglise keel järjest peale tungib, aitab eesti kultuur meie keeleruumi hoida. Kui õpilastel selle ligipääs puudub, siis see kindlasti meie enda tulevikku mõjutab. Eestikeelset kultuuri ei tee maailmas meie asemel mitte keegi!