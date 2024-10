LAULJA PANI KÄE ETTE See legendaarne rokkbänd ei tule kunagi kokku tagasi

Alex Van Halen jagas intervjuus ka, et 2022. aastal saadud seljavigastus muutis ta mõneks ajaks täiesti liikumatuks, mistõttu ta tegelikult poleks isegi saanud Van Haleniga tuuritada. «Ühest küljest on see mmuidugi halb, aga teisalt hea, sest praegu, tagantjärele, ei ole vanade lugude mängimine tegelikult kellelegi austust avaldav. See on minu meelest nagu plaadimängijaks olemine. Kas leida Edile asendus? Kuid see poleks lihtsalt sama,» mõtiskles Alex Van Halen.