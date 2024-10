Nimelt leiab Stan, kes kehastab filmis Donald Trumpi, et ta on mänginud «Donald Trumpi keerukamaks ja kolmemõõtmelisemaks», kui ta tegelikult on.

Režissöör Ali Abbasi film keskendub Trumpi esimestele katsetele endale nime teha 1970ndatel ja 1980ndatel New Yorgis advokaadi Roy Cohni abiga, keda kehastab Jeremy Strong.

«Nad [Trump ja Cohn] on väga keerulised isiksused ja nii see elus juba on, et keegi pole moraalselt täiesti õigel poolel ega mingil moel täiuslik, kõigil on vigu ja neil on ka lunastavad omadused,» ütles Stan BBC-le.

Näitleja jätkas: «Ma arvan, et Trump peaks meile tänulik olema. Ma arvan, et oleme andnud talle üsna keerulise kuvandi ja kolmemõõtmelise pildi tema elust. Ma ei mäleta, et keegi teine ​​oleks seda teinud.»

Jeremy Strong lisas: «Me elame selles hüperpolariseeritud maailmas, kus me näeme inimesi kangelaste ja kaabakatena, kuid maailm pole tegelikult selline. Ja me kumbki ei olnud huvitatud nende inimeste sõimamisest või demoniseerimisest. Sinu ülesanne näitlejana on jätta oma hinnangud ukse taha.»

Jurist Ray Cohni kehastav Jeremy Strong ning Donald Trumpi kehastav Sebastian Stan filmis «Mantlipärija». Foto: Pief Weyman / Briarcliff Entertainment via AP

Trumpi variautor Tony Schwartz, kes muuhulgas kirjutas Donald Trumpi teose «The Art of the Deal», on öelnud, et võigast vägistamisstseeni sisaldav film on Donald Trumpi kujutamisega suurepäraselt hakkama saanud.