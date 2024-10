Jonas Brothersi liiget Nick Jonast võis näha 15. oktoobril Prahas O2 Arenal toimunud kontserdi videokaadrites keset esinemist lavalt maha jooksmas pärast seda, kui keegi suunas muusiku suunas laserkursori, mille punane täpp lauljat tabas. Sotsiaalmeedias ringlema läinud klippidest on näha, kuidas Nick Jonas lavalt põgeneb, kui punast täppi märkab.

«Võime kinnitada, et Jonas Brothersi esinemine tuli mitmeks minutiks katkestada, kui üks kontserdikülastajaid suunas esinejate suunas laseri, mis on keelatud,» kinnitas O2 Arena pressiesindaja. «Meie turvateenistus reageeris kiiresti ning mõne minuti pärast jätkas bänd oma esinemist.»

Mõneti problemaatiliselt on muusikute suunas kontsertide ajal alati esemeid loobitud, ehkki valdavalt on tegemist ohutute esemetega, näiteks pesu või pehmete mänguasjadega. Alles hiljuti mõistis Adele hukka fännide problemaatilise käitumise, kui üks fänn tema poole midagi loopis.

Adele osutas välja, et fännid on hakanud unustama korrektset «kontserdietiketti» ja lisas siis, et kui keegi veel julgeb lauljatari suunas midagi visata, võib ta Adele enda käe läbi oma otsa leida.