Juurikas. Õpetussõnad Ott Tänakule

Võrreldes varasemate aastatega on motohooaeg järjest pikemaks veninud, kuna nüüd on väga paljudel motikatel käesoojendajad. Isegi kui sul on vanem ratas, saad käesoojendajad osta Ali Expressist. Ja käesoojendajad pole ainus asi. Vabalt on saadaval soojendusega istmed, et külm tagumikku ära ei võtaks.