Keskeas naine peab endaga rahu tegema, kui mees soovib lahutada

«Armastusväärne» (Elskling) on soe ja humoorikas lugu, mis uurib armastuse kummalisi ja ootamatuid teid. See toob vaatajateni ühe pealtnäha lihtsa, kuid samas sügavalt puudutava loo inimestevahelistest suhetest, tõestades, et armastus võib olla nii kaootiline kui ka kaunis.

Ingolfsdóttir oskab luua tegelasi, kes on sama armsad ja veidrad nagu päris elu, ning tema kergelt mänglev lähenemine muudab filmi nauditavaks kogemuseks. «Armastusväärne» on meeldetuletus, et mõnikord on kõige suuremad seiklused need, mis leiavad aset meie enda südames, isegi siis kui tundub, et kõik meie ümber on lagunemas.