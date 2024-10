MIS TOIMUB? Paide Teatri ärajäänud lavastuses osalenu süüdistab Paide linnapead skeemitamises

Ta jätkab: «Ma ei usu, et lavastaja võtab pundi kokku, kellega siis otsast minema hakata, et vaadata, kuhu jõuame ja mis saab. Kogukonnaga lavale minekusse peaks olema sisse kirjutatud, et see VÕIB minna tuksi. Tegemist ei ole kutseliste näitlejatega. Samas Tarmo usaldus, et me selle ära teeme, oli alati olemas. Ma ei tundnud kordagi, et ta oleks meis kahelnud.»