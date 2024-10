80. SÜNNIAASTAPÄEV Enigmaatline Ene Mihkelson

Luuletaja, prosaist, kirjandusloolane ja kriitik Ene Mihkelson on eesti südametunnistuse kirjanik. Aga selle äratundmise loodimisega on kaasas käinud mõistatamine, mistõttu osasaamine Mihkelsoni loomingust nõuab lugejalt süvenemist. Kirjanikule on täielikult vastunäidustatud elu lihtsustamine, libisemine inimsuhete pealispinnal. Juurdlus, sisekaemus ning selle kaudu püüdlemine arusaamise ja hingelise puhastuseni – see on teinud Mihkelsonist ühe omanäolisima autori eesti kirjandusloos, tõstnud ta klassikuks.