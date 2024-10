INTERVJUU Taavi Eelmaa: lasteteater pakub seda, mida ise elult otsin — uudishimu ja elurõõmu

Ma enam väga aktiivselt teatritööga ei tegele, kui, siis ääri-veeri. Vahel esinen, vahel kirjutan teatrile. Aga mind ei huvita enam nii palju sellel väljal enese tõestamine. Minu jaoks on hetkel lasteteater palju lihtsam viis teatriga suhestuda, vabastab liigsest ambitsioonikusest, mida nn A-klassi teater eeldab. Lapsed eelistavad seda, mida ise elult otsin - uudishimu ja elurõõmu. Samas mängulust, millega loeng-etendus «Olematud loomad» tegeleb, on nii elementaarne meie inimlikus olemasolus. Uudishimu ja mäng on nii või teisiti teatri alustalad.