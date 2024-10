Nobeli laureaat Han Kang – vormilt kerge, sisult ränkraske

Hani teosed on tõepoolest erakordselt inimlikud. Kolmest loetud romaanist on minu lemmik «Greek Lessons». Romaani keskmes on kaks üksildast hinge: antiikkreeka keele õpetaja, keda ähvardab pimedaks jäämine, ja naine, kes on kaotanud kõnevõime, kuid loodab selle antiikkreeka keele kaudu taas leida.