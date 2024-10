KUNST JA POPP Auasi, kui keegi sult idee varastab

Meie tänasel kangelasel Barbara Krugeril pole Roni Size’i paberkotiga muidugi mingisugust asja. PoCos näeme paberkotti, millel omakorda näeme trükki Barbara Krugeri teosest «Untitled (I shop therefore I am)» (1990). «Ostlen, järelikult olen» on parafraas prantsuse filosoofi René Descartes'i põhjapanevast maksiimist «mõtlen, järelikult olen».

Kiri on disainitud Krugerile omases futura bold fondis. Asub teos, mis on ühtlasi tarbeese, PoCo selles sektoris, kus näiteks saksa ökokriitilise prügikunstniku HA Schulti asjad. Sektoris, mis suhestub prügiga. Prügi definitsioon: asjad, mida tahad unustada, aga ei saa. Kruger on nii efektne, et ega ta lasegi unustada.