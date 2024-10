MISKI POLE PÜHA Meediaväljaanne postitas pildid One Directioni liikme surnukehast

Täna varahommikul tuli uudis, et endise One Directioni liige Liam Payne on 31-aastaselt surnud. Surmauudisest šokeerivam aga oli see, et meediaväljaanne TMZ postitas fotod surnukehast avalikult oma koduleheküljele. Mõni aeg hiljem fotod siiski eemaldati.