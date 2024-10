ARVUSTUS Ene-Liis Semperi gootika kompab kogemuse piire

Sellest ajast on kehalisus olnud tema põhikreedo. See lähtub inimeksistentsi süvenevat võõrandatust ületada püüdvast tõdemusest, et «mõtteid võin laenata, need ei pruugi minu omad olla, aga keha on» (Kadri Taperson). Kontseptualiseerisin üheksakümnendate lõpu ja nullindate alguse Semperi autoripositsiooni mõistega «vägivaldne autistlik subjekt».