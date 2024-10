Esialgu ei tahtnud keegi uskuda, et 31-aastane laulja, kel justkui kogu karjäär alles ees peaks olema, sel moel oma õnnetu lõpu leidis, oma kolmanda korruse hotellitoa rõdult õnnetusse surma kukkus, ent kui paar tundi pärast esmase uudise ilmnemist selgus, et tegemist ei olegi võika kuulujutuga, jõudis ka fännidele paratamatult kohale, et kui One Direction ühel ilusal päeval ka jätkama peaks, tuleb seda teha Liam Payne’ita.