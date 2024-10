Suri filmikunsti veteran, kes lõpetas elu ratastoolis

Rakoff avaldas kaks memuaaride köidet: «I’m Just the Guy Who Says Action» ja «I Need Another Take, Darling» aastatel 2021 ja 2022. Ta oli abielus kaks korda: näitleja Jacqueline Hilliga aastatel 1958 kuni naise surmani 1993. aastal, ja Sally Hughesiga 2013. aastast.