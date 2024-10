SALAJASED JUTUD Raamatukogu arhiivi sirvinud mees tegi «Dracula» autori kohta suure avastuse

Cleary ütles AFP uudisteagentuurile: «Lugesin sõnu Gibbet Hill ning teadsin kohe, et sellisest Stokeri loost ei ole ma kuulnud ühestki eluloost või bibliograafiast. Olin hämmeldunud, jahmunud. Vahtisin ekraani ja imestasin, et kas ma olen ainus elav inimene, kes seda lugenud on?»

Raamatukogu direktor Audrey Whitty ütles, et Cleary kutsus teda ning ütles, et leidis raamatukogu ajalehearhiivist midagi erakordset, mida on raske uskuda. Whitty lisas, et mehe hämmastav amatöör-detektiivitöö näitab raamatukogu arhiivi väärtust.