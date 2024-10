Ukraina sõja algust jäädvustanud režissöör suri 51-aastaselt

Kaufman suri neljapäeval Las Vegases, ütles Verdi Productionsi president Chad Verdi pühapäeval The Hollywood Reporterile. Aruanded näitasid, et Kaufmani surma põhjuseks on tõenäoliselt südamerabandus.

Ehkki filmi «Superpower» seostatakse suuresti näitleja Sean Penniga, kellest sai dokumentaalfilmi esindusnägu, oli just Kaufman see, kes sõja puhkemise hetkel oli Ukrainas kohal, et filmida. Ta veetis Kiievis mitu nädalat pärast seda, kui Venemaa Ukrainasse tungis.

«Ukraina ei ole Ameerika Ühendriikide jaoks ainult riiklik huvi, see on Ameerika Ühendriigid – või vähemalt noor versioon, mis annab endast parima, et suureks kasvada,» kirjutas Kaufman ajalehes Newsweek oma kogemusest riigi pealinnas. «Me lihtsalt ei saa seda ignoreerida. Kui me seda teeme, oleme kaotanud igasuguse arusaama sellest, kes me olime, kes me oleme ja kelleks me saame.»