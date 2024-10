Tänasel õhtul toob Karl Christoph Rebane moekogeja lähemale sellele, kuidas tema näeb võimalusi, lahendusi ja miks ta langetab otsuseid nii nagu ta on seda teinud. See on sissevaade tema Tallinn Fashion Weeki raames välja tulevale kollektsioonile «Surviving The Day» kui kogumikule hetkedest, tunnetest ning luuleridadest mis on seotud korduvtundega sellest, kuidas «peab lihtsalt päeva üle elama».