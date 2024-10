Skandaal ajaloosarja ümber: Briti telehitt võis olla varastatud

Sarja tegijate vastu esitas hagi õpetaja ja kirjanik Benjamin Crushcov, kes väidab, et kostjad tegid «Britannia» loomiseks ümber tema algse idee ja stsenaariumi ning pidasid siis ühist vandenõu, et mätsida kinni draamaseriaali õige autorlus.

Paraku ei olnud Crushcovil esitada asitõendid, kuidas tema töö salamisi käest kätte liikus. Kirjanik lihtsalt väidab, et Hyland ja Richardson olid tuttavad ning sedasi varastati tema stsenaarium ja algne idee.

Hyland seevastu eitas, et Vertigoga ühendust võttis, et tootjale varastatud stsenaarium poetada. Crushcovi hinnangul leidub «Britannias» märgatavaid sarnasusi tema stsenaariumiga nimega «Tribus», mille ta kirjutas 2014. aastal Bath Spa ülikoolis õppides.

Crushcov väidab, et Hyland oli alguses tema stsenaariumi suhtes ülientusiastlik ning lubas aidata tal seda esitleda. Hyland olevat Crushcovile korduvalt maininud, et jagab Crushcovi sarjaideed Richardsoniga. Samuti väitis Hyland 2016. aastal, et tuleb «Tribuse aasta» ning sari jõuab Sky Atlanticu eetrisse.