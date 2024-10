Olulise tunnustuse pälvinud Cher: selle saavutamine oli raskem kui mu kaks lahutust kokku!

«Ta on navigeerinud paljudes muusikažanrites, määratlenud uusi ja leiutanud teisi,» ütles Zendaya Cheri tutvustades. «Tema muusika puudutab teie südant, vaimu, paneb tantsima, rokkima ja on ajaproovile vastu pidanud.»

Karjuva rahvahulga poolt tagasi tervitatuna astus Cher taas lavale, et esitada enne tunnustuskõne järjekordset oma suurt hitti, 1989. aasta «If I Could Turn Back Time», misjärel sai muusik võimaluse pidada tänukõne.

«Oma kahest abikaasast lahutamine oli lihtsam kui Rock and Roll Hall of Fame'i pääsemine,» ironiseeris Cher mikrofoni juurde jõudes.

Seejärel tänas Cher oma kauaaegset eestkostjat ja kaastöölist, produtsent David Geffenit, ning tänas oma ema selle eest, et kunagi ei tohi alla anda. «Ta ütles mulle alati: «Kui sa oled löödud ja sind on välja tõrjutud, tõuse lihtsalt uuesti üles». Ja ma olen oma elus palju kordi olnud madalam kui muru,» sõnas Cher oma emast kõneledes.

Ta jätkas: «Nagu mu ema ütleks: «Madalamal mao kõhustki». Mulle on palju kordi öelnud, et minuga on kõik, ma olen lõpetanud, mul on 10 minutit aega, kuid ma pole siiski kunagi alla andnud.»