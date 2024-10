ORKESTER KUSTUTAB TULE Legendaarne Electric Light Orchestra tõmbab karjäärile joone alla

Briti rokkbänd, mis on tuntud selliste hittide nagu «Mr Blue Sky» ja «Don’t Bring Me Down» poolest, on praegu oma viimasel USA turneel enne plaanitavat muusikast loobumist ja pensionile minemist.

ELO asutasid 1970. aastal Birminghamis Jeff Lynne ja klahvpillimängija Roy Wood, kellest viimane lahkus kaks aastat hiljem ja tema asemele tuli Richard Tandy. Bänd läks laiali 1986. aastal, kuid alustas uuesti 2014. aastal uuesti. Tandy, kes ei liitunud Lynne'iga bändi viimaseks reinkarnatsiooniks, suri selle aasta alguses 76-aastaselt.

«Minu naasmine tuuritamise juurde algas Hyde Parkis 2014. aastal, nii et see tundub olevat ideaalne koht meie viimase kontserdi andmiseks,» sõnas Lynne. «Me ei saaks olla rohkem põnevil, et jagada seda erilist õhtut Londonis kõigi oma Ühendkuningriigi fännidega. Nagu laul ütleb: «Me teeme seda veel üks kord!»»

Kontsert on osa iga-aastasest British Summer Time festivalist, kus varasemalt on esinenud sellised staarid nagu Stevie Nicks, Elton John ja Bruce Springsteen. Korraldaja tõotab, et kontserdiga pannakse ELO-le väärikas lõpppunkt: «See kontsert annab tunnistust uskumatust hittide kataloogist, mida oleme nautinud üle 50 aasta.»