KULTUURIS KUUM Saksa plaadifirmaga lepingu sõlminud Eesti ansambel: tööd tuli juurde!

Century Media Records on metalmuusikale spetsialiseerunud plaadifirma, mis asutati Saksamaal ja mis on tänaseks avanud kontorid ka Ameerikas ja Londonis. Üle 30 aasta tegutsenud plaadifirma ostis 2015. aastal ära Sony Music. Nad on teiste seas aidanud tuult tiibadesse anda sellistele bändidele ja muusikutele nagu Architects, Devin Townsend, Eyehategod, In This Moment, Lacuna Coil ja Suicide Silence. Praegu tegutsevad nende all näiteks Arch Enemy ja Napalm Death.