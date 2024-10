GALERII Vaata säravaid hetki uuelt festivalilt Viljandis, mida külastas 1500 inimest

Festivalist võttis osa 1500 külastajat ning messialal oli väljas üle 70 pärandi esindaja. Külastajad said võimaluse osaleda värvikates töötubades, loengutes ja päranduspordivõistlustes. Festivali näitused tutvustasid Eesti erinevate piirkondade vaimset ja käsitöö pärandit ning Viljandi söögikohad pärandimaitseid.

Matsin lisas: «Kuigi vahel tundub, et käsitööd tehakse üksi või väiksemates ringides, siis tegelikult võimestab selline üleriigiline sündmus kõiki pärandihuvilisi, näitab kultuuri elujõulisust ja veenab kõrvaltvaatajad valdkonna tähtsuses. Pean suureks õnnestumiseks ka seda, et festivali õpitubadesse ja loengutele jõudis nii palju noori üle Eesti. Suur heameel on vaadata nutisõltuvuses kahtlustatud lapsi veetmas aega käsitöö kallal nokitsedes.»