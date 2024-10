Välismaa žüriid imetlevad Eesti filme

Liina Triškina-Vanhatalo sõnul on mõlemad ülimalt olulised tunnustused. «Muidugi olen väga rõõmus, sest mulle tundub, et nii parima stsenaariumi preemia kui üheks publiku lemmikuks olemine tähendab ju seda, et lugu läheb korda ka Eestist väljaspool, üldinimlikul tasandil. See on tunnustus kogu meie filmimeeskonnale. Olen tänulik kõigile, kes on seda filmi minuga koos teinud. Ja tegelikult olen tänulik ka kodupublikule, kes on filmi sedavõrd hästi ja emotsionaalselt vastu võtnud.»