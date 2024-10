ARVUSTUS Väikese eestlase lõbu ja läbu

Eero Epneri kureeritud näitus jätkab vormiliselt sama liini, millega Lüüs viimastel aastatel maadelnud on, kasutades autori loodud ruumiinstallatsioone, et jutustada enam-vähem kirjanduslik lugu. Kui läinud näituste lood on ülimalt intiimsed ja psühholoogilised, siis «Härra N-i elu ja surm. Urmas Lüüsi kodanlikud ruumid» asetab sarnased kriipivad momendid laiemasse ajaloolisesse konteksti. Eesti kodanluse tõus ja langus kahe ilmasõja vahel on kaugel üksildase muti vaimuseisu analüüsist. Etteruttavalt – hirm, et uue teema ette rakendatud vana vorm välja ei vea, ei osutunud tõeks.