Suri Iron Maideni esimene laulja

Alles hiljaaegu andis Di'Anno, et tema ravi on edenenud pärast seda, kui talle tehti Horvaatias põlveoperatsioon. «Mul on paganama palju paremaks läinud. Ainus probleem on see, mida ma pean kurbusega tõdema, et mitte tänu NHS'ile (Ühendkuningriigi riiklik tervishoiuteenistus). Kui midagi, siis teevad nad mind ainult veel rohkem katki, sest nende valitud meetodid põhjustavad mulle lümfiturset. Olen siin justkui vedelikku täis, kuid nende ainus lahendus on kompressioonsukad,» kritiseeris Di'Anno Ühendkuningriigi tervisesüsteemi ning põhjendas, miks on viimastel aastatel Horvaatiat eelistanud.

Ka jagas Di'Anno hiljuti, et kohtus Horvaatias Bruce Dickinsoniga, kes esines seal oma uue sooloalbumi «The Mandrake Project» tuuri raames. «Kõik arvavad, et me vihkame teineteist, aga see on täielik jama. See on ajakirjanduse poolt välja mõeldud. Me tunneme üksteist Bruce'ga sellest ajast, kui ta oli Samsonis, nii et meie vahel on kõik hästi. On alati olnud,» sõnas Di'Anno.