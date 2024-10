õhuLoss: Ehe on muudetud mõttekunstiks

1524. aastal alanud sündmustega on hästi kursis Meelis Friedenthal: «Teada on, et Tartus toimusid pildirüüsted 1525. aasta jaanuaris, kui piiskopi foogt tahtis kasukseppa ja evangeeliumi jutlustajat Melchior Hoffmanni vangi võtta, mille peale kodanikud ja noored sellid hakkasid foogtile vastu, nii et kodanikest neli surma said, kaks sakslast ja kaks mittesakslast. Lisaks sellele «kogunes rahvas kokku ja murdis lahti kõik kirikud, purustas kõik pildid ja altarid. Püha Peetri kirikus põletasid nad kõik altarid ja lõid kõik kapid (altarikapid või reliikviate hoiukapid?) maha.» (Sylvester Tegetmeyeri päevaraamatu järgi). Pildirüüste oli ühelt poolt teoloogiline akt ja väljendas muutunud arusaama pühakirjast ja traditsioonist ning teisalt (aga võibolla isegi peamiselt) poliitiline akt — väljendades tegudes vastandumist nn vanale korrale. Seda võib võrrelda praegusel ajal nt punamonumentide mahavõtmise või orjanduse, kolonisatsiooni vms seotud isikute kujude purustamisega.» (e-kiri 8. 10. 2024)