KULTUURIS KUUM Kelly Sildaru vaatab koos filmitegija Helen Lõhmusega tagasi oma valusale teekonnale

Helen Lõhmuse ja Leana Jalukse käe all valminud «Kelly. Kellegi teise unistus» on valulik portreefilm Kelly Sildaru kiirest ja hämmastavast tõusust tippspordist oma treenerist isa Tõnise käe all, mis lõppes Eestit šokilainena tabanud uudisega Tõnise poolsest väärkohtlemisest ning manipuleerimisest.