Vahur Laiapea «Ukraina päevikud» nüüd ukraina keeles

Küll aga on identne mõlema raamatu tagakaanel ilmunud tekst. Vahur Laiapea sõnul leiab see kasutamist ka peagi inglise keeles ilmuvate «Ukraina päevikute» tagakaanel:

Sõda vajab statistikat ja topograafiat. Arvandmeid hävitatud vaenlase, hävitatud tehnika kohta. Kaotuste ja saavutuste kohta. Aga sõja mõistmiseks on oluline mõista sõtta läinud või jäänud inimeste hinge, selle hinge elu. Sõda on näotu, inetu, aga igal seda kogenud inimesel on oma nägu. Neid inimesi, nende elu, saatust ja omanäolisust olen tahtnud oma lugudes avada. Et nad ei jääks tundmatuteks väärtusteks sõjamatemaatika vajalikes, ent abstraktsetes valemites.