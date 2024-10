Aare Toikka sõnul on Kullervo lugu tema jaoks isiklik: ««Kullervo» lugu puudutab mind ja mulle meenuvad mu vanaema Maria jutud ning laulud lapsepõlvest, mida kunagi koduses soome keeles kuulsin. Mõned neist olid karmid ja vastuolulised – nagu Kullervo saatuski. Tema elu asetub sõja foonile - sõja, mis on paisanud segi ühe perekonna saatuse ja jätnud ühe tundliku noore mehe alandusse. Selles, kuidas Kullervo saatuslike katsumustega rinda pistab, on mingi verd tarretav ülevus, mis mind köidab.»