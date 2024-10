INTERVJUU Põhjamaise puutumatu looduse mantli all valminud muusika

Õhtune hämarikuaeg ja öö on täis maagiat ja midagi sõnulseletamatut ning just seda tabamatut tunnet muusikud oma loominguga jagada soovivadki.

Teil on sellel albumil korda läinud see, millest unistab iga muusik, aga mis õnnestub vähestel. Olete kuidagi tabanud seda, mida alati tabata tahetakse, aga mis harva õnnestub. Kuidas see õnnestus?

Kulno: Meie koos musitseerimine sai alguse kolm aastat tagasi, kui kutsusin Leana laulma üht lugu, «Kuu laulab kudrustega», oma kolmanda sooloplaadi tarvis. See lugu on ka uuel plaadil olemas. Sinna oli vaja sellist siidist naishäält. Meie koostöö klappis hästi ja kuna Leanal oli sahtlisse kirjutatud palju lugusid, mis mind õudselt puudutasid, ja ma olen meloodiaarmastaja, siis nii see algas. Kui on ilus meloodia, siis on kuidagi kerge enda pilliga lood omaseks teha.

Sul on õigus, muusikud tahavad tabada midagi tabamatut, sinnapoole me püüdleme. Me tegime seda plaati põhimõtteliselt kolm aastat ja hästi rahulikult. Ei olnud nii, et enne plaadi salvestust kaks kuud saad terve selle materjali kätte. Oli aega palju süüvida. Tegin mingid seaded ära ja siis on edasi nagu slow food. Podiseb vaikselt potis ja võtab kõik maitsed endasse.

Läheb kuu aega mööda ja võtad loo uuesti kätte. Alateadvus on teinud sellel ajal juba palju tööd ära.