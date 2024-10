KUULA Tumedalt ja põnevalt: Bert On Beatsi uus projektialbum läheneb düstoopiale

Mitmekordselt auhinnatud muusikaprodutsent Bert Prikenfeld on jõudnud oma Bert On Beatsi projektiga uue albumini «Six». Viimastel aastatel on Bert kirjutanud muusikat ka kodumaistele filmidele nagu näiteks «Vaba Raha» ja «Lapsmasin». Ka uuelt plaadilt leiab tumedama tantsumuusika ja techno kõrval kinematograafilist ambient-muusikat.