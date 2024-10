Otsing valgusringis: Purjutaja ja pimeduse tõde

On selge, et mees võtit ei leia, sest võti on seal, kus on pime. Kuid valgusringis on, mida leida. Siin on kommipabereid, liiva ja mulda, jäätisepulki, pudelikorke, kassipabulaid (aia otsas istub kiisu), oksaraagusid, preservatiive (kassi omanik on seksmaniakk). Tuul toob kõrvu telefonitraatide vilina, mis kannab mehe kaugesse lapsepõlve, ema sülle, isa kukile, lehmatalli ette, telefoniposti alla, õunapuu otsa … See, mitte võti, mis võib olla võit, aga ei pruugi, paelub purjakil tüüpi.