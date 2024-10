Täiskasvanu ja laps pärast maailmalõppu

Üks lähenemine pole teisest parem, meistriteoseid on mõlemas žanris. Octavia Butleri «Külvaja tähendamissõna» või Margaret Atwoodi «Orüks ja Ruik» on selge moraalse sõnumiga hoiatusromaanid, mis näitavad tehtud valikute tagajärgi. Emily St John Mandeli «Jaam Üksteist» ja Cormac McCarthy «Tee» keskenduvad sellele, milline on uus maailm ning mida selle toimimine inimloomuse kohta ütleb. Moraalne sõnum on ka neil, kuid selle raskuskese on mujal.